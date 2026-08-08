Fenerbahçe'den aldığı 11 milyon euro maaş ile Alman efsane Manuel Neuer'in ardından dünyanın en çok kazanan ikinci kalecisi konumundaki Ederson ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler, geçen sezonun son düzlüğünde yaşanan olayların ardından ayrılma ihtimaline açık kapı bıraktığı Brezilyalı eldivenin alternatifini belirledi.

YERİNE GELECEK İSİM NAPOLİ'DEN

İsmail Kartal'ın teknik direktörlük koltuğuna geçmesinin ardından Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında formasını Mert Günok'a kaptıran Ederson için ayrılık ihtimali yeniden gündeme geldi.

İtalyan gazeteci Nicola Schira'nın haberine göre deneyimli file bekçisine iki önemli teklif gelirken; Fenerbahçe ise şimdiden alternatifini belirledi. Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefinin, Napoli'nin Sırp kalecisi Vanja Milinkovic-Savic olduğu ifade edildi. Haberde, Fenerbahçe'nin Savic için İtalyan ekibinden bilgi aldığı belirtildi.