THY EuroLeague finalinde Monaco’yu yenen Fenerbahçe Beko tarihinde ikinci kez şampiyon oldu.

Abu Dabi’de oynanan finalde Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 yendi.

Kupayı 2017'de de kazanan Fenerbahçe ikinci kez kupa kaldırdı.

Kupa merasiminde ise 2017'de olduğu gibi Nusret Gökçe'nin yer alması dikkat çekti.

NUSRET KUPA KALDIRDI

Sarı-lacivertlilerin kupayı kaldırdıktan sonra kutlama yaptığı dakikalarda ise kadraja tanıdık bir isim daha dahil oldu.

Ali Koç ile beraber poz verip kupa kaldıran Nusret bazı Fenerbahçeli taraftar tarafından tepkiyle karşılandı.