UEFA Şampiyonlar Ligi'nde torba dağılımı netleşmeye başladı. Fenerbahçe'nin play-off turunda Lyon'u geçmesi halinde doğrudan katılım sağlayacak Galatasaray ile birlikte iki temsilcimiz Devler Ligi lig etabında yer alacak.

Doğrudan lig aşamasında mücadele edecek Galatasaray 3. torbada yer alacak. Fenerbahçe ise Lyon ile oynadığı play-off turunu geçmesi halinde aynı torbadan kura çekimine katılacak. 27 Ağustos Perşembe günü çekilecek lig aşaması kurasında iki Türk takımı aynı torbada bulunabilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak.

DERBİ İHTİMALİ VAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde derbi ihtimali de var. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nde karşı karşıya gelebilmesi için iki takımın da lig aşamasını geçerek son 16 turuna yükselmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi ve iki temsilcinin de son 16 turuna kalması halinde, iki takım Avrupa'nın en önemli organizasyonunda birbirine rakip olabilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. TORBA

PSG

Bayern Münih

Real Madrid

Liverpool

Inter

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Atletico Madrid

2. TORBA

Borussia Dortmund

Roma

Sporting Lizbon

Aston Villa

Porto

Manchester United

Club Brugge

Real Betis

PSV

3. TORBA

Feyenoord

Lille

Lyon/Fenerbahçe

Bodo/Glimt

Napoli

Leipzig

Villarreal

Shakhtar Donetsk

Galatasaray

4. TORBA