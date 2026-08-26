UEFA Şampiyonlar Ligi'nde torba dağılımı netleşmeye başladı. Fenerbahçe'nin play-off turunda Lyon'u geçmesi halinde doğrudan katılım sağlayacak Galatasaray ile birlikte iki temsilcimiz Devler Ligi lig etabında yer alacak.
Doğrudan lig aşamasında mücadele edecek Galatasaray 3. torbada yer alacak. Fenerbahçe ise Lyon ile oynadığı play-off turunu geçmesi halinde aynı torbadan kura çekimine katılacak. 27 Ağustos Perşembe günü çekilecek lig aşaması kurasında iki Türk takımı aynı torbada bulunabilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak.
DERBİ İHTİMALİ VAR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde derbi ihtimali de var. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nde karşı karşıya gelebilmesi için iki takımın da lig aşamasını geçerek son 16 turuna yükselmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi ve iki temsilcinin de son 16 turuna kalması halinde, iki takım Avrupa'nın en önemli organizasyonunda birbirine rakip olabilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde torbalar şu şekilde:
1. TORBA
- PSG
- Bayern Münih
- Real Madrid
- Liverpool
- Inter
- Manchester City
- Arsenal
- Barcelona
- Atletico Madrid
2. TORBA
- Borussia Dortmund
- Roma
- Sporting Lizbon
- Aston Villa
- Porto
- Manchester United
- Club Brugge
- Real Betis
- PSV
3. TORBA
- Feyenoord
- Lille
- Lyon/Fenerbahçe
- Bodo/Glimt
- Napoli
- Leipzig
- Villarreal
- Shakhtar Donetsk
- Galatasaray
4. TORBA
- Dinamo Zagreb/Viking
- Slavia Prag
- Slovan Bratislava/Celje
- Stuttgart
- AEK Atina/Levski Sofya
- LASK Linz
- Como
- RC Lens
- Sabah FK