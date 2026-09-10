Fenerbahçe U19, UEFA Gençlik Ligi'nin ilk haftasında Roma U19'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, maçın ilk yarısında Alaettin Ekici'nin 29. dakikadaki golü ile öne geçti. Üç dakika sonra Serhan Kök de uzak mesafeden harika bir gol bularak skoru 2-0'a taşıdı. Ancak 36. dakikada Üveys Yasir Satık'nın kırmızı kart görrmesi Fenerbahçe'yi zor duruma düşürdü. 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, ilk yıaıyı 2-0'lik önüyle kapattı. 2. YARI 4 GOL İkinci yarıda farkı koruyamayan Fenerbahçe, 57. dakikada Paratici'nin golüyle farkın 1'e düşmesine engel olamadı. 70. dakikada Guaglianone skoru 2-2'ye getirdi. Fenerbahçe, maçın son dakikalarında iyiden iyiye düşüş yaşadı ve 85. dakikada Maccaroni ve 89. dakikada Falcetta gol bularak skoru 4-2'ye taşıdı. Sarı-lacivertliler, maçı 4-2'lik yenilgiyle tamamladı.

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