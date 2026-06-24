Fenerbahçe, uzun süredir görüşme halinde olduğu ve hatta sene içinde İstanbul'a getirerek ameliyatını dahi üstlendiği 18 yaşındaki Senegalli hücumcu Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Afrika futbolunun gelecek vadeden genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan yer aldı.

Genç oyuncumuzun gelişimi planlı ve yakından takip edilen bir program doğrultusunda sürdürülecektir.

Kulübümüz, Amara Diouf’u kısa vadeli beklentilerin ötesinde, bireysel bir çalışma programının takibinde, doğru planlama ve sürdürülebilir gelişim anlayışı çerçevesinde geleceğin önemli değerlerinden biri olarak konumlandırmaktadır.

Amara Diouf’a ailemize hoş geldin diyor, sarı lacivertli formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz."

AMARA DIOUF KİMDİR?

Doğum Tarihi: 7 Haziran 2008

Ülkesi: Senegal

Mevkii: Sol Kanat / Forvet

Eski Takımı: Génération Foot (Senegal)

OSİMHEN'İN REKORUNU KIRDI

Senegal Tarihinin En Genci: Amara Diouf, Eylül 2023'te henüz 15 yaş 94 günlükken Senegal A Milli Takımı formasını giyerek ülke tarihinin en genç milli olan futbolcusu unvanını eline geçirdi.

Senegal'in şampiyon tamamladığı 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda attığı 5 golle turnuvanın gol kralı oldu. Diouf bu performansıyla, daha önce 4 golle Victor Osimhen'e ait olan "turnuva tarihinde en çok gol atan oyuncu" rekorunu geride bıraktı.

"YENİ MANE" BENZETMESİ

Sadio Mane, Ismaila Sarr ve Papiss Cisse gibi yıldızları dünya futboluna sunan ünlü Génération Foot akademisinde yetişti. Müthiş sürati, patlayıcı gücü, dripling yeteneği ve sol kanattan içeri kat etme tarzıyla doğrudan Sadio Mane'ye benzetiliyor. Hatta Mane'nin, genç oyuncuya bizzat mentorluk yaptığı biliniyor.