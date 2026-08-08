Fenerbahçe'de gelecek oyuncuların yanı sıra futbolculara gelen teklifler de değerlendiriliyor... Sarı-Lacivertlilerde teklif almaya yakın oyunculardan biri de milli futbolcu İsmail Yüksek. Yönetim ise Fransa ve İngiltere'den talipleri olan İsmail Yüksek için kararını verdi...

İSMAİL KARTAL DA KARARDA ETKİLİ

Fransız basınında yer alan haberlere göre talipleri olmasına rağmen Fenerbahçe yönetimi, İsmail Yüksek'i satmama kararı aldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da yıldız oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı ve olası bir transferi istemediğini yönetime bildirdiği aktarıldı.

Transfermarkt'a göre 27 yaşındaki İsmail Yüksek'in piyasa değeri ise 15 milyon euro...