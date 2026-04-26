EuroCup 1 finalleri, 23-26 Nisan tarihleri arasında İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Organizasyonun finalinde Türk derbisi heyecanı yaşandı. Rakibi Galatasaray Fuzul'ü 61-57 mağlup eden Fenerbahçe İstanbul Jet, EuroCup 1'deki ikinci, Avrupa'daki dördüncü şampiyonluğunu yaşadı. Uğur Toprak kaydettiği 29 sayıyla final maçının yıldızı oldu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Galatasaray Fuzul ile Fenerbahçe İstanbul Jet'in karşılaştığı Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1 finalinde şampiyon olan Fenerbahçe İstanbul Jet'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İki güzide kulübümüz Galatasaray Fuzul ile Fenerbahçe İstanbul Jet'in karşılaştığı Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1 finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Fenerbahçe İstanbul Jet’i kutluyorum. İtalya’da oynanan finalde mücadele eden Galatasaray Fuzul'ü de tebrik ediyorum. Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'de finalist olarak bizleri gururlandıran temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Her iki kulübümüzün başarılarının devamını diliyorum."