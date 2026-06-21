Fenerbahçe'de günler önce teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ın açıklanması beklenirken başkan Aziz Yıldırım, herkesi ters köşe yapan kararla son anda İsmail Kartal'ı duyurdu. Sarı-Lacivertlilerde 4. dönemine başlayan 65 yaşındaki teknik adam, çalışmalarına başladı.

SON ANDA İPTAL OLDU

Öte yandan Aykut Kocaman'ın teknik direktör olarak açıklanması beklenirken, Aziz Yıldırım'ın bir anda İsmail Kartal'ı duyurması herkesi ters köşe yaptı. Yıldırım'ın bu kararının ardında Kocaman ile yaşanan fikir ayrılıkları olduğu iddia edildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kocaman'ın Çaykur Rizespor'da oynayan Taha Şahin'in transferini istemesi ise ikisi arasındaki ipleri kopardı.

KOCAMAN'DAN RADİKAL KARAR

Fenerbahçe ile sözlü anlaşması imzaya varmadan son anda iptal olan Aykut Kocaman'ın ise teknik direktörlük kariyerine nokta koyduğu öğrenildi.

tv100 canlı yayınında Ferudun Niğdelioğlu, Haluk Yürekli'nin "Eğer Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım'la bile bu kulübe teknik direktör olarak gelemiyorsa artık Fenerbahçe'de teknik direktörlük düdüğünü asmıştır" sözleri üzerine "Bundan sonra kendisi teknik adamlık yapmayacak zaten" diyerek Kocaman'ın aldığı kararı duyurdu.

EN SON 6 SENE ÖNCE TAKIM ÇALIŞTIRDI

Fenerbahçe'nin kapısından son anda dönen ve teknik direktörlüğü bırakma kararı aldığı öğrenilen Aykut Kocaman, son olarak 2020-21 sezonunda Başakşehir'in başında görev almıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, İstanbul ekibinde 29 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyetle sahadan ayrılarak 1.14 puan ortalaması tutturmuş ve 3-0'lık Galatasaray yenilgisinin ardından yönetime sunduğu istifa kabul edilmişti.