Brezilyalı yıldız Talisca, Al Jazira yönetiminin 2 yıllık teklifini kabul etti.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Al Jazira, bonservis bedeli ödemeyecek. Yıllık 7.5 milyon euro ücret alan Talisca’nın transferiyle Fenerbahçe, toplam 15 milyon Euro’luk maaş yükünden kurtulmuş olacak.

Fenerbahçe'nin kısa süre önce Sofyan Amrabat'ı da bonservissiz şekilde göndermesi ve oyuncunun direkt olarak Hollanda devi Ajax ile göndermesi tepkilere sebep olmuştu.

TFF'nin 10+4 yabancı kuralı nedeniyle kontenjan dışı kalması muhtemel oyuncularıyla yollarını ayırmak isteyen Sarı-Lacivertliler, kayıt döneminin sonuna yaklaşıldıkça sözleşme feshetme yolunu tercih etti.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜYDÜ

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maçta 27 gol ve 5 asist yapan Talisca, bu sezonu da 7 resmi maçta 5 golle açarak takımının en skorer ismi olmuştu. Transfermarkt'a göre 7 milyon euro piyasa değeri bulunan 32 yaşındaki 10 numaranın, 2028'in haziran ayına dek sözleşmesi bulunuyordu.