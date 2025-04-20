Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant 76 yaşında hayatını kaybetti. Alman teknik adam 2002 yılında sarı lacivertli ekibi çalıştırmıştı.
Alman teknik adam, sarı-lacivertlilerin tarihine geçen 6-0'lık Galatasaray galibiyetinde de takımın başındaki isimdi. Öte yandan Lorant, Fenerbahçe'nin yanı sıra Türkiye'de Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'nın da teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Bild'de yer alan habere göre bir buçuk yıldır ağır bir hastalıkla mücadele eden Lorant, Wasserburg kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti.