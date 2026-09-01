Transfer döneminde sarı-lacivertlilerin radarına giren Arsenal'in genç cevheri Ethan Nwaneri'nin yeni adresi Almanya oluyor.

İtalyan transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre; Borussia Dortmund, 19 yaşındaki İngiliz oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için hem Arsenal hem de oyuncu tarafıyla sözlü anlaşmaya vardı. Gece saatlerinde gelen teklifi kabul eden genç yeteneğin, sezon sonuna kadar kiralık olarak Bundesliga ekibinin formasını giyeceği belirtildi.

GEÇEN SEZON MARSİLYA'DAYDI

Arsenal ile 30 Haziran 2030'a kadar geçerli uzun süreli sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki on numara, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da geçirdi. Fransız temsilcisinde 9 resmi müsabakada görev yapan Nwaneri, sahada kaldığı süre boyunca 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.