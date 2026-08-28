Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe, savunma hattına önemli bir takviye daha yaptı. Sarı-lacivertlilerin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice ile prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki savunma oyuncusu Kojo Peprah Oppong, İstanbul Havalimanı'na ayak bastı. FRANSA'DA İSTİKRARLI GRAFİK Ganalı stoperin, kısa süre içerisinde detaylı sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından sarı-lacivertli kulüple resmi sözleşmeyi imzalaması ve takıma katılması bekleniyor. Genç yaşına rağmen Nice savunmasında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Oppong, Fransız temsilcisinin formasıyla toplam 43 resmi müsabakada sahaya çıktı. 22 yaşındaki stoper, bu karşılaşmalarda takımına 1 gollük skor katkısı da sağladı.

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