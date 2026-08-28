Fenerbahçe'den İtalyan devi Roma'ya kiralanması beklenen Jayden Oosterwolde'nin Çizme seferi olumsuz sonuçlandı. 2031 yılına kadar geçerli sözleşmeyi imzalamak üzere Roma'ya giden ve taraftarlarla fotoğraf dahi çektiren 25 yaşındaki savunmacı, sağlık kontrollerinden geçemedi.

La Gazzetta dello Sport’un aktardığı habere göre; Hollandalı oyuncunun yaşadığı sağlık probleminin basit bir kas (hamstring) sakatlığından daha ciddi olduğu tespit edildi. Oyuncunun ameliyat olma ihtimalinin bulunduğu ve sahalardan uzak kalma süresinin 3 ayı bulabileceği kaydedildi. Oosterwolde'nin sağlık dosyaları İsviçreli uzman Profesör Georg Ahlbaumer ile Fin tendon uzmanı Lasse Lampainen tarafından da incelenerek doğrulandı.

FENERBAHÇE TEKLİFİ REDDETTİ

Sağlık heyetinden gelen olumsuz raporlar üzerine Roma Sportif Direktörü D'Amico, daha önce Fenerbahçe ile varılan anlaşma şartlarını değiştirmek istedi.

İki kulüp arasındaki ilk anlaşma ve Roma'nın son teklifi şu şekilde gerçekleşti:

İlk anlaşmada; yaklaşık 2 milyon Euro kiralama bedeli ve oyuncunun 45 dakikadan fazla süre aldığı 20 maç sonrası devreye girecek zorunlu satın alma opsiyonu detayları yer aldı.

Sağlık kontrolü sonrasında ise kiralama bedelinin tamamen kaldırılması ve zorunlu satın alma opsiyonu şartının en az 25 maça çıkarılması maddeleri teklif edildi.

ROMA ALTERNATİF İSME YÖNELDİ

Roma idaresinin otelde bekleyen oyuncu için yaptığı bu yeni teklif, Fenerbahçe kulübü tarafından reddedildi. Sarı-lacivertli yönetimin geri adım atmaması üzerine İtalyan kulübü transferden tamamen vazgeçerek Oosterwolde'yi Türkiye'ye geri gönderdi.

Hollandalı savunmacının transferinin yatmasının ardından stoper arayışlarını sürdüren Roma, rotasını Fransa'ya çevirdi. İtalyan ekibinin listedeki yeni hedefinin Monaco forması giyen Thilo Kehrer olduğu bildirildi.