Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Euroleague 2024-2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak, Avrupa'nın en büyük kupasını ikinci kez müzesine götürdü. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen Dörtlü Final'de Etihad Arena'da önce Panathinaikos AKTOR'u, sonra da finalde Fransız ekibi Monaco'yu yenen sarı-lacivertliler, Avrupa şampiyonu oldu.

Fenerbahçe Beko'nun zaferi Fransız basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler

20 minutes: "Monaco ikinci yarıda ipleri kaybetti ve Fenerbahçe'nin kupayı almasına izin verdi. Monaco maça daha iyi başlamıştı ama Fenerbahçe, hücumda Mike James'e çok bağımlı olan bir takım karşısında yavaş yavaş üstünlük kurmaya başladı. Üç çeyrek inandık ama takım çok kısaydı, 40 Euroleague maçının oynandığı bir sezonun ardından acı bir sonuç."

L'Equipe: "Son derece fiziksel yoğunlukta geçen mücadelenin sonunda Fenerbahçe'nin (70-81) üstünlüğüyle karşılaşan Monaco'nun Euroleague'i kazanma hayali elinden kayıp gitti."

Eurosport Fransa: "AS Monaco'nun, finalde Fenerbahçe'ye yenilmesinin ardından ilk Euroleague şampiyonluğunu kazanmak için biraz daha beklemesi gerekecek. Monaco umduğu dolu dolu maçı veremedi. Sinir bozucu, kesinlikle, ama çok da şaşırtıcı değil."

RMC Sport: "Limoges'un zaferinden 32 yıl sonra Monaco, Euroleague finalinde elendi. Sert Türk defansı ve Marko Guduric'in koçbaşları karşısında dağılan ASM için hayal kırıklığı yaratan bir senaryo. Fenerbahçe, kupada ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Yarışmada bizi hayallere sürükleyen Monacoluların o acımasız finale kadar sergilediği müthiş performans aklımızda kalacak."

Le Parisien: "Rüya, Euroleague sezon finalinin yapıldığı Abu Dabi'deki Etihad Arena'nın güneşi altında uçup gitti. Bu seviyede ilk kez mücadele eden ve devre arasına kadar maçı domine eden Monacolular, prestijli organizasyonun Final Four finalinde Fenerbahçe'ye 70-81 mağlup oldu. Paris Basketbol'un çeyrek finaldeki cellatları olan Türkler, Monacoluların inanılmaz destanına son verdi."

Basket USA: "Marko Guduric ve Nigel Hayes-Davis'in liderliğindeki Fenerbahçe, 2025 Euroleague'i finalde Monaco'yu (81-70) yenerek kazandı. Monaco'ya Euroleague şampiyonluğu nasip olmadı. Avrupa'nın en prestijli organizasyonunun finalinde Fenerbahçe'ye yenilen mavi-beyazlılar, hayallerine ulaşamadı. Türk savunması, Monako'nun skorer oyuncularını kontrol etti."