Transfer sezonunu Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile açan Fenerbahçe, deneyimli bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Hücum bölgesinde rotasyonu sağlama almayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler, Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'nun transferi için kulübü Napoli ile görüşmelere başladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, oyuncusunu Fenerbahçe'ye önerdi ve ardından Sarı-Lacivertli yönetim de sunulan şartlar üzerine iç değerlendirme sürecine geçti.

NAPOLİ İLE BONSERVİS PAZARLIĞI

Süreci menajer Pastorello ile yürüten yönetim, oyuncunun 10 milyon euroluk maaş talebini karşılanabilir bulurken, Napoli'nin 15 milyon euroluk bonservis beklentisini 'fazla' olarak değerlendirdi. Lukaku için 10 milyon euroluk bonservisi gözden çıkaran Sarı-Lacivertliler, menajerinin Napoli ile yapılacak pazarlıklarda sonuç almasını bekliyor.