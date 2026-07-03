Fenerbahçe 3 Temmuz sürecinin 15. yılı nedeniyle açıklama yayımladı… Sarı lacivertlilerin açıklaması şu şekilde:

15 yıl önce...

Fenerbahçe'yi bir kumpasla yıkabileceklerini sandılar.

Sadece bir kulübü değil; tarihimizi, alın terimizi, emeklerimizi ve milyonlarca Fenerbahçelinin ortak değerlerini hedef aldılar.

Ancak hesap edemedikleri bir şey vardı.

Fenerbahçe; Başkanıyla, Yöneticileriyle, Sporcularıyla ve Büyük Fenerbahçe Taraftarıyla tek yürek oldu.

Meydanlarda...

Adliye önlerinde...

Tribünlerde...

Türkiye'nin dört bir yanında tek bir ses yükseldi:

Fenerbahçe Yıkılmaz!

TRABZONSPOR'DAN CEVAP GELDİ

Trabzonspor ise resmi sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, 'Hiçbir zaman unutmayacağız! Her zaman haykıracağız! 2010-2011 Sezonu Tertemiz Şampiyonu Trabzonspor!' ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertli kulübün "kupa müzemizde" ifadelerini kullandığı videoya Trabzonspor'dan şu açıklama geldi:

"Tüm ifadelerinizde, söylemlerinizde, mahkeme salonlarında itiraf ettiniz!

Milyonlarca insanı kandırmaya çalıştınız!

Radara (!) yakalandınız!

"Mağduruz" diye ağladınız.

Bizi hiç tanımadınız!

Bu şehir, bu camia, bu coğrafya; unutmaz!

Kupamız Orada Oldukça Yüzünüz Gülmesin!

Trabzonspor daha sonra sarı lacivertlilerin gönderisini yanıtlayarak şunları söyledi: