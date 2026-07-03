Fenerbahçe 3 Temmuz sürecinin 15. yılı nedeniyle açıklama yayımladı… Sarı lacivertlilerin açıklaması şu şekilde:
15 yıl önce...
Fenerbahçe'yi bir kumpasla yıkabileceklerini sandılar.
Sadece bir kulübü değil; tarihimizi, alın terimizi, emeklerimizi ve milyonlarca Fenerbahçelinin ortak değerlerini hedef aldılar.
Ancak hesap edemedikleri bir şey vardı.
Fenerbahçe; Başkanıyla, Yöneticileriyle, Sporcularıyla ve Büyük Fenerbahçe Taraftarıyla tek yürek oldu.
Meydanlarda...
Adliye önlerinde...
Tribünlerde...
Türkiye'nin dört bir yanında tek bir ses yükseldi:
Fenerbahçe Yıkılmaz!
TRABZONSPOR'DAN CEVAP GELDİ
Trabzonspor ise resmi sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, 'Hiçbir zaman unutmayacağız! Her zaman haykıracağız! 2010-2011 Sezonu Tertemiz Şampiyonu Trabzonspor!' ifadelerini kullandı.
Sarı lacivertli kulübün "kupa müzemizde" ifadelerini kullandığı videoya Trabzonspor'dan şu açıklama geldi:
"Tüm ifadelerinizde, söylemlerinizde, mahkeme salonlarında itiraf ettiniz!
Milyonlarca insanı kandırmaya çalıştınız!
Radara (!) yakalandınız!
"Mağduruz" diye ağladınız.
Bizi hiç tanımadınız!
Bu şehir, bu camia, bu coğrafya; unutmaz!
Kupamız Orada Oldukça Yüzünüz Gülmesin!
Trabzonspor daha sonra sarı lacivertlilerin gönderisini yanıtlayarak şunları söyledi: