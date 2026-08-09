FENERBAHÇE, Japon santrfor Ayase Ueda için Feyenoord’a 20 milyon Euro’nun üzerinde resmi teklif yaptı. 27 yaşındaki forvet, geçen sezon Eredivisie’de 31 maçta 25 gol atarak dikkat çekti. Ueda’nın 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Feyenoord’un beklentisi ise yaklaşık 25 milyon Euro. Oyuncu transfer olmaya sıcak bakarken, Fenerbahçe Samuray’a önemli bir rol vadetti.

UEDA, 2023 yazında Cercle Brugge’den 9 milyon Euro’ya Feyenoord’a katılmıştı. İlk iki sezonunda yedek ağırlıklı oynadıktan sonra geçen yıl Santiago Gimenez’in ardından asıl santrfor rolünü devraldı ve patlama yaptı. 1.82’lik boyu, hava toplarındaki etkinliği, ceza sahası içi hareketliliği ve iki ayaklı bitiriciliğiyle dikkat çeken Japon oyuncu, Fenerbahçe’nin listesinde üst sıralara çıktı.