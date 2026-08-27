UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe'ye toplamda 3-2'lik skorla yenilen Fransız ekibi Lyon'da mali kriz iyice derinleşti. İki futbolcu satmak zorunda olan Lyon'un gözden çıkarmak zorunda kalacağı isimlerin başında ise çokça talibi bulunan Malick Fofana geliyor.

ZOR DURUMA DÜŞTÜLER

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre en az 23 milyon euroyu bulacak Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalan Lyon, finansal fair-play kurallarına riayet edilmesi için en az 25 milyon euroluk oyuncu satışı yapmak zorunda. Avrupa'da transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala ise kulüpte taliplerinin fazlalığı nedeniyle elden çıkarılmaya en yakın aday Malick Fofana.

GALATASARAY PUSUDA BEKLİYOR

Fenerbahçe karşısında oynadığı iki maçta da performansıyla büyük beğeni toplayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Fofana'nın talipleri arasında Galatasaray da bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, fırsat transferi olarak değerlendirdiği Fofana için adeta pusuda bekliyor.

Transfermarkt'a göre 30 milyon euro piyasa değerine sahip oyuncuyla ilgilenen diğer kulüpler ise Roma, Inter, Atalanta, RB Leipzig ve Tottenham olarak öne çıkıyor.