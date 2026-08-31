Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki yerini güvenceye alınca transfer çalışmalarında hızını artırdı. Sarı-lacivertli kulüp, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Napoli'nin İskoç yıldızı Scott McTominay'i listesine aldı.

Fenerbahçe'nin bu transfer için yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli hazırladığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetim, bu önemli finansal güçle McTominay'nın transferini noktalamak İtalya'ya gidecek.

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'nin Napoli'nin kurmaylarıyla doğrudan masaya oturacağı belirtildi. Görüşmeler, transferin nihai kaderini belirleyecek. McTominay'nın kariyerinde yeni bir sayfa açma fikrine ve Fenerbahçe'nin sunduğu projeye sıcak baktığı ifade ediliyor. İskoç oyuncu, transfere yeşil ışık yaktığı söyleniyor.

Ancak Napoli'nin tavrı farklı. İtalyan kulübü, McTominay'nın oyun kurgusundaki kilit rolü nedeniyle transfere mesafeli yaklaşıyor. Takımdaki yerinin kısa sürede doldurulmasının zor olduğu vurgulanıyor.

McTominay, 2024'te Manchester United'dan Napoli'ye 30 milyon euroya transfer olmuştu. İtalyan temsilcisi için 44 resmi maçta 14 gol ve 4 asist yapıp 18 golün doğrudan etkisini gösterdi. Aynı zamanda İskoçya Milli Takımı için 73 maçta 15 gol kaydetmiş tecrübeli oyuncu için süreç kritik bir aşamada.

Sarı lacivertlilerin, orta sahanın ardından bir yıldız transferine daha yöneleceği iddia edildi.