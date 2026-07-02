Fenerbahçe’nin transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Santrfor ve kanat takviyesi için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Corinthians’ın 20 yaşındaki orta sahası Andre’yi de yakın takibe aldı. Teknik Direktör İsmail Kartal’ın yönetime verdiği listede ilk sırada yer alan genç sambacı yüksek maliyetli N’Golo Kante ve Fred’in yerine düşünülüyor. Andre’nin 10+4 yabancı kuralına uygun olması sarı-lacivertlilerin elini de rahatlatacak.

PİYASA DEĞERİ 16 MİLYON EURO

Menajerler aracılığıyla Andre ile ilk temas kuruldu, prensip anlaşmasına varıldı. Kısa süre içinde Brezilya ekibine resmi teklif yapılacağı öğrenildi. Mali krizle boğuşan Corinthians, FIFA nezdindeki transfer yasağını kaldırmak ve geciken maaş ödemelerini çözmek için bu satışa sıcak bakıyor. Piyasa değeri 16 milyon Euro olan genç orta saha, oyun kurma becerisinin yanında 1.83’lük boyuyla da iyi bir fiziğe sahip.