Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için İsveçli orta saha Yasin Ayari'yi gündemine aldığı öğrenildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Yasin Ayari, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isimler arasında bulunuyor. Genç futbolcunun, ocak ayı transfer döneminde sarı-lacivertli kulüple anlaşması için girişim yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan Yasin Ayari, gerektiğinde 8 ve 10 numara pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Genç oyuncunun hem hücum hem de savunma anlamında katkı verebilmesi, Fenerbahçe'nin ilgisini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Yasin Ayari, Ocak 2023'ten bu yana Brighton forması giyiyor. Genç orta saha, İngiliz kulübünde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ayari, şimdiye kadar Brighton formasıyla 80 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

U23 KURALINA UYGUN

6 Ekim 2003 doğumlu olan Yasin Ayari, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki yabancı oyuncu kurallarına da uygun bir profil sunuyor. İngiliz basınına göre, genç oyuncunun transferi halinde sarı-lacivertlilerin U23 kontenjanından yararlanma şansı artacak.

İsveç Milli Takımı forması da giyen Yasin Ayari, uluslararası arenada da deneyim kazanmış genç oyuncular arasında yer alıyor. 2026 Dünya Kupası kadrosunda bulunan Ayari, turnuvada İsveç formasıyla sahne aldı.

İsveç'in son 32 turuna kaldığı turnuvada 22 yaşındaki orta saha, 4 maçın tamamına ilk 11'de başladı. Ayari, oynadığı 4 karşılaşmada 2 gol kaydederek dikkat çeken performans sergiledi.