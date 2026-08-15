Fenerbahçe, TFF'nin getirdiği 10+4 yabancı kuralı nedeniyle kadrosundaki yabancı oyuncuların sayısını düşürmek zorunda kalıyor. Bu kapsamda sarı-lacivertli ekipte gönderilecekler listesinde ilk sırada Diego Carlos ve Sofyan Amrabat yer alıyor.

İki futbolcu için henüz yeterli bir teklif gelmemesi yönetimi rahatsız ediyor. Kulüp, en uygun şartlarda bu oyuncularla yollarını ayırmayı hedefliyor.

"BONSERVİSİN VERİLMESİNİ İSTİYORUM"

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Sofyan Amrabat, ayrılığı kabul etmek için bonservisinin kendisine verilmesini talep ediyor. Faslı futbolcu bu sayede yeni takımından imza parası alabilecek.

Diego Carlos'un talepleri ise daha geniş. Brezilyalı savunmacı, bonservisinin yanı sıra Fenerbahçe'deki sözleşmesinden kalan tüm alacaklarını da istiyor.

ÇALIŞMALARINI TEK BAŞINA SÜRDÜRÜYOR

Geçen sezonu İtalyan ekibi Como'dan kiralık geçiren Diego Carlos, çalışmalarını sürdürüyor. Carlos, 2024-25 sezonunun devre arasında Aston Villa'dan 11 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilmişti.