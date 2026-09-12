Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan'da gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Faslı golcünün Al-Ittihad'daki formu, tüm dikkatleri üzerine çekti.
79 maçta 38 gol atmasına rağmen zaman zaman düşen performansı ve taraftarla atışmasıyla öne çıkan futbolcu, geçen sezonun devre arasında Al-Ittihad'a transfer olmuştu.
AL-FAISALY KARŞISINDA İKİ GOL
En-Nesyri, Al-Faisaly ile oynanan maçta 43. ve 59. dakikalarda ağları havalandırdı. Attığı gollerle takımının 3-1'lik galibiyetinin mimarı oldu.
29 yaşındaki santrfor, bu sezon Al-Ittihad formasıyla 8 maçta 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.