Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada santrfor transferinin hafta içi biteceğini belirtmişti. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerin Vangelis Pavlidis için Benfica'nın kapısını çalacağı ifade edildi.

Resmi teklife hazırlanan Fenerbahçe'nin 30 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre Benfica, Pavlidis için 45 milyon euro talep ediyor.

CEVAP GELDİ

Önümüzdeki günlerde 27 yaşındaki golcü için sarı-lacivertlilerin girişimlerini hızlandıracağı aktarıldı. Öte yandan Pavlidis'in de Fenerbahçe'nin ilgisine yaklaşımı belli oldu.

Haberde, Yunan santrforun Fenerbahçe'ye olumlu cevap verdiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin Pavlidis'e bonuslarla birlikte yıllık 6 milyon euro maaşa ulaşan, 4 senelik bir sözleşme sunacağı öne sürüldü.