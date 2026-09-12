Meksikalı film yapımcısı Juan Jose Lopez Ordonez, Edson Alvarez'e yönelik akılalmaz iddialarda bulundu.

Ordonez, Kasım 2024'te kendisini kaçırmak için komplo kurmakla suçladığı Alvarez'in, hayatını konu alan bir belgesel projesi nedeniyle 3,5 milyon Meksika pesosu (yaklaşık 207 bin dolar) alacağının bulunduğunu öne sürdü.

'GÖZLERİMİ BAĞLADILAR, ŞIRINGA ENJEKTE ETTİLER'

Ordonez, iki kişi tarafından kaçırıldığını, tehdit edildiğini ve gözlerinin bağlandığını iddia etti. Şüphelilerin silahlı olduğunu belirten yapımcı, boynundan kendisine şırıngayla bir madde enjekte edildiğini de öne sürdü. Ayrıca, silah zoruyla bir araca bindirildiğini ve kaçırıcılardan birinin Alvarez'in o dönemki eşinin babası Toache Bedolla için çalıştığını belirtti.

Bu gelişmelerin ardından Edson Alvarez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla iddialara sert bir şekilde yanıt verdi. 28 yaşındaki futbolcu, kendisiyle hiçbir ilgisi olmayan olaylarla ilişkilendirilmeye yönelik girişimleri kesin bir dille reddetti.

ALVAREZ'DEN AÇIKLAMA

Uzun süredir konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığını belirten Alvarez, "Şimdiye kadar yanıt vermemeyi tercih ettim ancak her şeyin bir sınırı vardır. Tek kanıt bile sunmadan bu tür konularda benim bilgim, sorumluluğum veya ilgim olduğunu iddia etmek, bu sınırı açıkça aşmaktadır" dedi.

Ordonez ise Edson Alvarez ile doğrudan bir temas kurmadığını belirtirken, futbolcunun yaşananlardan haberdar olduğunu öne sürdü.