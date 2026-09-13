Fenerbahçe, yarın Gaziantep FK ile oynayacağı deplasman maçı için hazırlıklarını tamamladı ve kafileyi açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasındaki kritik maç için 23 futbolcuyu kafileye dahil etti. Kadroda Romelu Lukaku ve Mason Greenwood da yer alıyor.

KADRODA ASANSAİO YOK

Sakatlığı nedeniyle henüz takımla çalışmalara başlamayan ve bireysel antrenmanlarını sürdüren Marco Asensio, bu maçın kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe’nin Gaziantep kafilesinde şu isimler bulunuyor: Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi.