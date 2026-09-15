Fenerbahçe, Süper Lig’de şansın yanında olduğu şutlarıyla öne çıkıyor. Son iki sezon için hazırlanan istatistiklere göre, sarı lacivertliler 27 kez direkten döndü.

Bu oranla Fenerbahçe, Süper Lig’de en şanssız takım konumunda.

DÜN 2 KEZ DİREĞE TAKILDI

Fenerbahçe’nin 54. Dakikadatopu direkten döndü. Ceza sahasına giren Guendouzi'nin topuna Gaziantep FK savunması engel oldu. Seken topa Kerem'in plasesi direkten oyun alanına geri döndü.

Sarı lacivertliler 88. Dakikada bir kez daha direğe takıldı. Fenerbahçe bir kez daha direğe takıldı. Kazanılan frikikte topun başına geçen Greenwood'un direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyunalanına geri döndü.