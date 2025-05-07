Galatasaray ile sözleşmesini geçtiğimiz yıl Haziran 2025’e kadar uzatan Muslera, kişisel ve ailesel nedenlerle sarı kırmızılı takımdaki kariyerine nokta koymaya karar verdi. 38 yaşındaki kaleci, Avrupa’daki kariyerine de bu sezonla birlikte nokta koyabilir.

GÜNEY AMERİKA VE URUGUAY’DAN İLGİ VAR

Muslera’ya Güney Amerika’dan ve özellikle Uruguay’ın iki büyük kulübü Nacional ile Peñarol’dan ilgi olduğu bildirildi. Geçtiğimiz yıl da Nacional Başkanı Alejandro Balbi ve Peñarol Başkanı Ignacio Ruglio, deneyimli kaleciyle temasa geçmiş ancak Muslera, Galatasaray’da kalmayı tercih etmişti.

Bu hafta Peñarol Başkanı Ignacio Ruglio, Muslera’nın kontrat yenilemeyeceği haberini aldığını açıkladı. Sport 890 radyosuna konuşan Ruglio, "Kariyerine, Nacional’daki kısa dönemine ve Wanderers’tan çıkışına saygımdan dolayı bu konuda konuşmayacağım" dedi.

Muslera'nın Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamayacağını söyleyen Ignacio Ruglio, deneyimli kalecinin bu kararı aslında geçen yıl aldığını ancak o dönem sarı-kırmızılılarla 1 senelik yeni sözleşme imzaladığını belirtti.

Muslera ile kişisel dostluklarının olduğunu belirten Ruglio, "Her Uruguay’a gelişinde görüşürüz. Ne kadar teklif aldığını bilmiyorum ama Galatasaray’ın ona çok büyük bir teklif yaptığı söyleniyor. Buna rağmen ülkeye dönme niyeti uzun süredir var" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY’DA TARİHE GEÇTİ

Fernando Muslera, 2011 yılında Lazio’dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı forma altında 548 resmi maça çıkan Muslera, 7 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa kazanarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bir kez de sezonun en iyi oyuncusu seçilen Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray kaptanlığı görevini de uzun yıllardır sürdürüyor.