2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki beşinci ve son müsabakasında Filenin Efeleri, Romanya'nın Cluj kentinde bulunan BT Arena'da Letonya ile karşı karşıya geldi. Son 16 turuna kalma adına büyük önem taşıyan mücadelede ay-yıldızlılar, rakibinin etkili oyununa engel olamayarak parkeden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. LETONYA SON 16'DA Büyük bir çekişmeye sahne olan ilk üç setin ardından dördüncü sette oyun disiplininden kopan milli takımımız, turnuvaya grup aşamasında veda etmek zorunda kaldı. Temsilcimizin ikinci seti alarak durumu 1-1'e getirdiği karşılaşmada, karar anlarında daha az hata yapan Letonya adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. SET SKORLARI 1. Set: 24-26 (Letonya)

2. Set: 25-23 (Türkiye)

3. Set: 24-26 (Letonya)

4. Set: 16-25 (Letonya)

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