Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Fransa'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay ve TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı da izledi. Milliler, gruptaki üçüncü maçında yarın saat 17.00'de İsviçre ile karşılaşacak. SALON: BT Arena HAKEMLER: Vlastimil Kovar (Çekya), Alexandre Vitor Goncalves (Portekiz) FRANSA: Brizard, Henno, Huetz, Faure, Clevenot, Iyegbekedo, Diez (L) (Tizi-Oualou, Duflos-Rossi) TÜRKİYE: Efe, Ahmet, Murat, Gökçen, Ahmet Samet, Adis, Abdulsamet (L) (Kaan, Marko, Cafer, Hilmi) SETLER: 25-19, 25-20, 25-19 SÜRE: 82 dakika

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