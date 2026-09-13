A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında İsviçre ile karşılaştı.

Filenin Efeleri, rakibini 3-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini elde etti.

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