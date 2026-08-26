İlk maçta Letonya'yı set vermeden 3-0 mağlup eden, ikinci maçta Slovenya'yı 4 sette geçen, üçüncü maçta ise Macaristan'ı yine set vermeden deviren Filenin Sultanları, Almanya'yı da 3-1 yenerek dörtte dört yaptı.

ALMANYA 1-3 TÜRKİYE

1. Set sonucu: 21-25

2. Set sonucu: 27-25

3. Set sonucu: 20-25

4. Set sonucu: 19-25

GROZER KARAR SETİNE GÖTÜRDÜ

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette milliler, Vargas'ın servis turunda farkı açtı (9-4) ve Almanya'ya mola aldırdı. Almanya maça Alsmeier ile tutunmaya çalışsa da orta oyuncularını etkili kullanan Türkiye, ilk seti 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete iyi başlayan taraf Almanya olsa da ay-yıldızlılar, rakibini Vargas'ın sayılarıyla yakaladı. Çekişmeli süren ikinci bölümde takımlar karşılıklı hücum hatalarıyla sayılar bulurken Hande Baladın ile sete ağırlığını koyan taraf milliler oldu. Setin sonlarında rakip takım, Grozer ile etkili oldu ve skoru eşitledi: 23-23. Türkiye, aldığı molalarla rakibinin temposunu kırmakta zorlandı. Seti 27-25'lik skorla bitiren Almanya, karşılaşmada durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette Vargas ve Hande Baladın ile kontrolü elden bırakmayan ay-yıldızlı ekip, seti 25-20 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

4. SETTE AMAN VERMEDİK

Dördüncü sete Türkiye, Saliha Şahin'in smaçlarıyla skor üreterek başladı. Deniz Uyanık'ın bloklarıyla ritmini yakalayan milliler, farkı açmayı sürdürdü: 17-11. Taraftarının da desteğiyle dördüncü sette 25-19 üstün gelen ay-yıldızlılar, maçı da 3-1 kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve teknik direktör Fatih Terim, mücadeleyi salonda takip etti.

SULTANLAR BİR GÜN DİNLENECEK

Organizasyonda son 16 turunda mücadele etmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup etabındaki 5. ve son maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da Polonya ile karşılaşacak.