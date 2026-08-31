İtalya'nın Taranto kentinde bulunan Palamazzola Sport Hall'da oynanan dev finalde sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılan Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda bir kez daha zirveye çıktı. İkinci sette geriden gelerek müthiş bir direnç gösteren ay-yıldızlılar, ev sahibi ekibe set şansı tanımadı.
Müsabakanın set periyotları şu şekilde tamamlandı:
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1. Set: 25-22 (Türkiye)
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2. Set: 26-24 (Türkiye)
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3. Set: 25-18 (Türkiye)
ALTIN MADALYA SEVİNCİ
Daha önce 2005 yılında İspanya'nın Almeria kentindeki organizasyonda altın madalya sevinci yaşayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Akdeniz Oyunları tarihindeki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Müzesinde 7 gümüş ve 3 bronz madalyası bulunan millilerimiz, bu zaferle koleksiyonundaki altın sayısını 2'ye çıkardı.