Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ağır favori olduğu maçta Çekya ile karşılaştı. Hollanda'da Omnisport Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Filenin Sultanları 3-1 kaybetti.
İlk seti 25-22, ikinci seti 25-21 kaybeden Filenin Sultanları, üçüncü sette sıra dışı bir skora imza attı. Rakibini 25-4 gibi benzeri görüşmemiş bir skora imza atan milliler, üçüncü sette rakibine 25-20 yenilince mücadeleyi 3-1 kaybetti.
Bu sonuçla Türkiye, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde 10. maçında ikinci yenilgisini alırken, Çekya beşinci galibiyetine imza attı.
Öte yandan milli takımın pasörü Elif Şahin, ilk sette yaşadığı bir pozisyonda sakatlanarak oyundan çıktı.
Filenin Sultanları, daha önce Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantilemişti.
- SALON: Omnisport
- HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Clémence Marthe Eyike (Kamerun)
- ÇEKYA: Valkova, Grozer, Koulisiani, Brancuska, Jehlarova, Digrinova (L) (Kneiflova, Svobodova, Bukovska, Kolarova (L), Grabovska, Rejmanova)
- TÜRKİYE: Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Meliha, Aslı, Eylül (L) (Saliha, Sinead Jack, Derya, Dilay
- SETLER: 25-22, 25-21, 4-25, 25-20
- SÜRE: 1 saat 39 dakika