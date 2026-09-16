Formula 1 takvimine 2027 sezonunda Türkiye’nin yeniden dahil edilmesi büyük heyecan yaratmıştı.

Formula 1 yönetiminden yapılan açıklamaya göre 2027 Türkiye Grand Prix'i, 1-3 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Planlamalara göre yarış, İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek ve organizasyonun yeniden kalıcı hale gelmesi hedefleniyor. Daha önce geçici olarak takvime giren Türkiye Grand Prix’si, bu kez daha sürdürülebilir bir anlaşma ile Formula 1 takviminde yer bulmaya hazırlanıyor.

7 yıl aradan sonra geri dönen Türkiye GP, yapılan anlaşmayla birlikte 5 yıl boyunca Formula 1 takviminde yerini garantilemişti. Türkiye GP, 2027–2031 arasında her sezon Formula 1 takviminde yer alacak.



