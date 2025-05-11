Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Lev Havre ve Marsilya karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip Marsilya 3-1 kazandı. Marsilya'nın gollerini 56 ve 90+9. dakikalarda Gouiri, 85. dakikada Mason Greenwood attı. Le Havre'ın golünü ise 66'da Soumare attı.
ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI
Karşılaşmanın 64. dakikasında ise ortalık karıştı. Saha kenarından ısınma çalışmaları yapan Marsilya futbolcularına Le Havre taraftarlarından yabancı madde yağdı. Daha sonra bazı taraftarlar sahaya girerek futbolculara saldırmaya çalıştı. Güvenlik görevlileri araya girerek taraftarları sakinleştirmeye çalışırken maça kısa süre ara verildi. Olaylar sakinleşince hakem maçı devam ettirdi.