Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun, Milan'ın sahibi Gerry Cardinale ile birlikte 5 kişilik güçlü bir konsorsiyum oluşturduğu bildirildi. Ronaldo ve Cardinale'ye, iş dünyasından önemli isimler Ibrahim Al-Muhaidib, Muhammed Al-Khuraiji ve Sharaf Al-Hariri'nin eşlik ettiği belirtildi.

500 MİLYON DOLARLIK PLAN

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, konsorsiyum Al Nassr'ı Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'ndan (PIF) satın almak için resmi teklif sunmaya hazırlanıyor. Beş yatırımcının her birinin 100'er milyon dolar sermaye koyması bekleniyor.

Bu durumda kulübün satın alma bedelinin 500 milyon dolara ulaşması öngörülüyor.

Haberde, önümüzdeki 48 saat içinde konsorsiyum ile Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun üst düzey yöneticileri arasında kritik bir zirve yapılacağı ifade edildi. Bu toplantının, satın alma operasyonunun kaderini belirlemesi bekleniyor.

Satın alma gerçekleşirse Cristiano Ronaldo, futbolcu kimliğinin yanı sıra kulübün sahibi konumuna da geçecek.