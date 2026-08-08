İngiliz gazetesi The Telegraph, dünya futbolunun zirvesindeki Gianni Infantino'nun UEFA dönemine ait bir dosyayı kapağına taşıdı. Haberde yer alan iddialara göre, Infantino’nun UEFA Genel Sekreteri olarak görev yaptığı yıllarda kurum içerisinde çalışan genç bir kadınla yasak ilişki yaşadığı öne sürüldü.

Skandalın boyutunu büyüten iddialar ise şu şekilde sıralandı:

- Söz konusu kadın çalışanın, Infantino ile ilişki yaşadığı dönemde kurum içi yükselmeler kaydettiği belirtildi.

- Kadının UEFA’daki görevinden ayrılmasıyla birlikte kendisine yüz binlerce Euro’yu bulan (altı haneli) devasa bir kıdem ödemesi yapıldığı iddia edildi.

- Ayrılık paketine ek olarak, çalışanın yüksek lisans (MBA) masraflarının da tamamen UEFA kasasından karşılandığı öne sürüldü.

UEFA ÖDEMELERİ DOĞRULADI

Ortaya atılan iddiaların ardından gözlerin çevrildiği UEFA cephesinden ise yarım bir doğrulama geldi.

Eski çalışana yapılan altı haneli özel tazminatı ve MBA eğitimi finansmanını resmen doğrulayan UEFA yetkilileri, sürecin arka planındaki ilişki iddialarına değinmekten kaçındı. Yapılan açıklamada, söz konusu finansal paketlerin ve kariyer desteklerinin o dönem kurum bünyesinde yürürlükte olan iç tüzük ve personel mevzuatına tamamen uygun şekilde gerçekleştirildiği savunuldu.

INFANTINO İDDİALARI SERT ŞEKİLDE YALANLADI

Hakkındaki ağır suçlamalar karşısında sessizliğini bozan Gianni Infantino, iddiaları sert bir dille püskürttü. FIFA kanalıyla yapılan resmi açıklamada Infantino, ortaya atılan haberlerin "kategorik olarak gerçek dışı" olduğunu vurgulayarak durumu açık bir iftira kampanyası olarak nitelendirdi.

FIFA sözcüsü tarafından yapılan savunmada şu ifadeler yer aldı:

"Gerek UEFA gerekse FIFA bünyesinde geçmişten bugüne Sayın Infantino'nun şahsi veya profesyonel davranışlarına ilişkin hiçbir personel tarafından resmi bir şikayet dilekçesi verilmemiştir. Bahsi geçen işten ayrılış süreçleri ve tazminat paketleri, dönemin yetkili birim yöneticileri tarafından prosedürlere tam uyum sağlanarak onaylanmıştır."