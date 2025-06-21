Galatasaray'ın forvet transferindeki ilk hedefi olan Victor Osimhen'de yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılıların kısa süre içinde karar vermesini istediği Nijeryalı golcü, gelen teklifler karşısında yeni bir yol haritası belirledi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Victor Osimhen'in temmuz ortasına kadar hiçbir kulübe imza atmayacağı ifade edildi. Galatasaray ve Al Hilal'in yanı sıra Victor Osimhen'in Juventus'un hücumdaki öncelikli hedefi olmaya devam ettiği, ancak Juevntus'un önce Dusan Vlahovic'i satması, ardından da Napoli'yi Nijeryalı yıldızı satmaya ikna etmesi gerektiği iddia edildi.

Haberin detayında Nijeryalı yıldız , Al-Hilal'in yıllık 30 milyon Euroluk teklifini daha önce reddettiği hatırlatıldı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre yıldız oyuncu, 2025-26 sezonunda kariyerine Serie A'da devam etmeye açık.

VLAHOVİC DE BEKLEMEDE

Osimhen'in Napoli sözleşmesinde 75 milyon Euroluk bir madde var, ancak bu Serie A kulüpleri için geçerli değil. Bu, Juventus'un Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile bir transfer ücreti görüşmesi gerekeceği anlamına geliyor.

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala Fenerbahçe'ye gitmek istemeyen ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklif bekleyen Vlahovic'in önünde de bir engel daha var. Gazzetta'ya göre ve nisan ayındaki diğer raporların aksine , Osimhen hala Juventus'a katılmaya açık, ancak yeni bir kulüp seçmek için çok uzun süre beklemeyecek. Nijeryalı, bir sonraki durağına karar vermeden önce muhtemelen temmuz ortasına kadar bekleyecek.

Galatasaray'ın Osimhen'i kadroya katmak için hala çabaladığı belirtilirken, PSG ve bazı Premier Lig kulüplerinin yanı sıra Al-Hilal'in de oyuncuyla ilgilenmeye devam ettiği ifade edildi.