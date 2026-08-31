Dünyaca ünlü transfer gazetecisi Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre; Galatasaray ile Porto yönetimi arasındaki el sıkışma sağlandı. Milli futbolcunun transferinin, bonus maddeleri de dahil olmak üzere toplam 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında noktalanması bekleniyor.

Milli Golcü İstanbul’a Geliyor

Görüşmelerde son aşamaya geçen sarı-kırmızılı yönetim, 22 yaşındaki golcüyü İstanbul’a getiriyor. Pazartesi günü İstanbul’da olması planlanan yetenekli oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atarak kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

Hücum hattını genç ve dinamik bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray yönetimi, sözleşmenin tamamlanmasıyla birlikte bu önemli hamleyi kısa süre içerisinde kamuoyuna duyuracak.