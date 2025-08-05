Galatasaray, kaleci Ederson’da uzlaşmaya yanaşmayan Manchester City’ye Konstantinos Tzolakis resti çekti.

Sarı-kırmızılı kulüp, transfer sezonu açıldığı günden beri Manchester City’nin Brezilyalı kalecisi için mesai harcadı. Osimhen transferinin noktalanmasının ardından Ederson’a son nokta konması için harekete geçildi. Ama Manchester City 20 milyon Euro’dan geri adım atmıyor.

İngiliz kulübünün kadroda düşünmediği bir isim için bu kadar direnç göstermesi, G.Saray’da tepkiyle karşılandı. Sarı-kırmızılılar, çaresiz olmadığını göstermek için Olympiakos’un 22 yaşındaki kalecisi Konstantinos Tzolakis’e yöneldi. Yunanistan liginin elit kalecilerinden Tzolakis’in 10 milyon Euro’luk piyasa değeri, sarı-kırmızılı yönetimin transfer bütçesine de uygun.

GELMEYE DÜNDEN RAZI

Olympiakos ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan genç eldiven sarı-kırmızılı kulübün teklifine sıcak bakıyor. Kulüplerin anlaşması durumunda Tzolakis’in sarı-kırmızılı formayı uygun bir fiyata giymesi bekleniyor. Zira Victor Osimhen transferi sonrası G.Saray yönetimi, bütçede her kuruşu dikkatli harcıyor. Bu nedenle Ederson’a 20 yerine Tzolakis’e 10 vermeyi planlıyor.

22 yaşında olmasına rağmen Olympiakos gibi stresli bir takımın kalesini koruyan Tzolakis’in kariyerinde dört Yunanistan Süper Ligi ve iki de Yunanistan Süper Kupası var. Olympiakos 2023-24’te Konferans Ligi’nde şampiyon olurken, çeyrek finaldeki F.Bahçe maçında iki penaltı kurtardı.