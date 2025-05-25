Abu Dabi'de düzenlenen THY EuroLeague Final Four organizasyonunun finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 81-70 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 8 yıl sonra ikinci kez Euroleague şampiyonu oldu.

Kupanın kaldırılmasının ardından Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulunan kaptan Melih Mahmutoğlu ezeli rakip Galatasaray'a olay göndermelerde bulundu. Mahmutoğlu aynı güne denk gelen Galatasaray kutlamaları ile ilgili konuşurken, 'Kutlama nasıl yapılır herkes görecek' dedi.

'DİMDİK DURAN TAKIMIZ'

Melih Mahmutoğlu, "Çok mutluyuz. Yeni yeni kendime geliyorum. Bazı takımların bugün herhalde şampiyonluk kutlamaları varmış ama ben bir kere daha Fenerbahçeli olduğum için gurur duyuyorum. Çünkü bu kulüp her zaman dik duruşuyla kendisini göstermiş, ispatlamış bir kulüp. Bu kulübün bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Biz yanak okşatmadan şampiyon olabiliyoruz. Fenerbahçe her zaman dünyanın en büyük kulübü olduğunu kanıtlıyor. Kutlama nasıl yapılır, yarın herkes görecek. Çünkü biz dimdik duran bir takımız" ifadelerini kullandı.