Süper Lig’de 25. Şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray bu akşam kupasını Yenikapı’da düzenlenecek etkinlikle kaldıracak… Tören öncesi kupayı kimin vereceği merak konusu olurken son noktayı Hacıosmanoğlu koydu. TV100'e konuşan Hacıosmanoğlu’nun konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Pazar günü cenazemiz var ama inşallah bir aksilik olmazsa kupa törenine yetişeceğim. Kupayı Galatasaray'a vereceğim. Gitmemem için herhangi bir durum söz konusu değil." dedi. Hakemlerle de ilgili konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu "Hakem kararları açısından ligin ikinci yarısından itibaren şaibesiz, tertemiz bir sezon oldu." İfadelerini kullandı.

‘SEÇİM OLMAYACAK’

Seçim iddiaları üzerine konuşan Hacıosmanoğlu, "Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim olmayacak! Biz buraya üç yıllık geldik ve görevimizi tamamlamadan gitmek gibi bir niyetimiz yok." dedi.