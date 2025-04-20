Almanya'da Bayern Münih, İngiltere’de Manchester United bir dönem rakipsizdi. Sir Alex Ferguson yönetiminde Kırmızı Şeytanlar 13 lig şampiyonluğu kazandı. Bayern de 2012-13’ten 2022-23’e kadar üst üste 11 kez şampiyon oldu. Son iki sezonun şampiyonu G.Saray da M.United ve Bayern Münih gibi Süper Lig’i domine etti.

MAYISTA ÇİFT KUPA HEYECANI

Okan Buruk, Beşiktaş yenilgisinin ardından Lemina’yı orta sahaya çekip, G.Saray’ı ayağa kaldırdı. Yunus da sakatlığını atlatınca öyle bir Aslan ortaya çıktı ki Kadıköy’de F.Bahçe’yi eledi. Cimbom Süper Lig’de de Samsunspor ve Bodrum’a kaleyi bile göstermedi. G.Saray, bir kez daha mayıs ayına çifte kupanın favorisi olarak giriyor.

TARİHİ 3.17 GOL BEKLENTİSİ!

Kadıköy'deki kupa maçında 23 şut, 3.17 gol beklentisi, 37 topla ceza sahasında topla buluşma ve 11 korner, Aslan’ın ilk kükreyişiydi. Samsun maçın- da rakibe şut şansı tanımadılar. Bodrum da kaleye bile yaklaşamazken; G.Saray, bu sezon en çok ceza sahasına girdiği (59), şut çektiği (35) ve korner kullandığı (16) maçı oynadı.