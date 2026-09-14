Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Kocaelispor’u konuk etti. Karşılaşmaya baskılı başlayan sarı-kırmızılı ekip, hücum hattında yeni transferleri Rafael Leao ve Deniz Gül ile ilk yarıda etkili pozisyonlar üretti. Savunmada rakibine geçit vermeyen Galatasaray, skor üretemeyince soyunma odasına golsüz eşitlikle girildi. İkinci yarıda baskısını sürdüren ve rakip kalede üst üste etkili ataklar geliştiren Galatasaray, aradığı golü 71’inci dakikada buldu.

Sahneye çıkan kaptan Abdülkerim Bardakcı, ceza sahası dışından kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan sürede rakibin beraberlik baskısına fırsat vermeyen sarı-kırmızılılar, zorlu randevuyu tek golle kayıpsız geçti. Ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig'in 5’inci haftasını 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucu topladığı 13 puanla kapattı. Sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla Beşiktaş’a geçen liderlik koltuğunu da bu galibiyetle yeniden devralarak zirvedeki yerini korudu.

KOCAELİSPOR'U 3 MAÇ SONRA YENDİ

Galatasaray, Süper Lig’in 5'inci haftasında Kocaelispor’u 1-0 mağlup ederek rakibine karşı 3 maç sonra galibiyet elde etti. Yeşil-siyahlı rakibiyle oynadığı son 3 lig müsabakasında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonunun 5'inci haftasında gelen bu sonuçla olumsuz seriyi noktalamış oldu. 2008-09 sezonunda İstanbul’da oynanan maçta rakibine 5-2 mağlup olan Galatasaray, 2025-2026 sezonunun ilk yarısında İzmit’te yapılan müsabakadan 1-0’lık yenilgiyle ayrılmış, iki takım arasında aynı sezonun ikinci yarısında İstanbul’da oynanan randevu ise 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip aldığı bu galibiyetle Kocaelispor'a karşı 3 maçlık hasrete son verdi.

24 YILLIK HASRETE SON VERDİ

Kocaelispor’u 1-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig’de Eylül 2002’den bu yana yeşil-siyahlı ekip karşısındaki ilk iç saha galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini evinde en son 13 Eylül 2002 tarihinde oynanan lig müsabakasında 2-0’lık skorla mağlup etmişti. Bu karşılaşmanın ardından İstanbul’da oynanan maçlarda galibiyet çıkarmakta zorlanan Galatasaray, 22 Şubat 2009’daki randevudan 5-2’lik yenilgiyle ayrılırken, 12 Nisan 2026 tarihindeki mücadele ise 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Tam 24 yıl sonra yine bir 13 Eylül gününe denk gelen buluşmada sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrılan Galatasaray, böylelikle hem 24 yıllık iç saha galibiyet hasretine hem de yeşil-siyahlı rakibi karşısındaki kötü gidişata son verdi.