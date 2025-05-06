Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera'nın geleceği netleşti. Sarı-kırmızılı forma altında 14 yıldır görev yapan Uruguaylı eldivenin sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi.

OPSİYONU KULLANMAYACAK

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 38 yaşındaki kalecinin, kontratında yer alan 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı belirtildi. Muslera bu kararını eşiyle yaptığı görüşmenin ardından netleştirdi.

ÇİFTE KUPAYLA VEDA HAYALİ

Uruguaylı kalecinin, Galatasaray’dan 7. Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferiyle ayrılmak istediği kaydedildi. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluk kutlamalarında Muslera için özel bir veda programı hazırladığı öğrenildi.

EŞYALARINI GÖNDERDİ, YENİ ADRESİ ÜLKESİ

Geçtiğimiz haftalarda bazı kişisel eşyalarını gemiyle ülkesine gönderdiği iddia edilen Muslera’nın, Uruguay’da bir kulüp satın aldığı ve ailesinin de orada yaşadığı bildirildi.

GALATASARAY TARİHİNDE DERİN İZ BIRAKTI

2011 yılından bu yana Galatasaray kalesini koruyan Muslera, sarı-kırmızılı formayla şu ana dek 6 Süper Kupa, 4 Türkiye Kupası ve 6 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Kulüp tarihinin en başarılı kalecilerinden biri olarak gösterilen Muslera'nın vedası, camiada duygusal anlara sahne olacak.