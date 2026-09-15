Galatasaray'da yeni transferlerden El Chadaille Bitshiabu'nun henüz kadroda yer almama nedeni ortaya çıktı. Gazeteci Nevzat Dindar'ın haberine göre; Fransız savunma oyuncusu, fazla kiloları nedeniyle henüz süre alamadı.

Haberde 1.96 boyundaki futbolcunun 110 kilo olduğu ve yağ oranının %18 olduğu aktarıldı. Bitshiabu'nun çok istekli olduğu ve bu süreçte 101 kiloya düştüğü belirtildi.

1 YILLIĞINA KİRALNADI

Sarı-kırmızılı kulüp 21 yaşındaki savunma oyuncusunu 2026-27 sezonu sonuna kadar kiralamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada ayrıca, Bitshiabu'nun satın alma opsiyonunun 28 milyon Euro olduğu ve oyuncuya 2 milyon Euro sabit ücret ödeneceği kaydedildi.

Bitshiabu'nun Alman ekibi Leipzig ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.