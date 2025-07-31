Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışındaki Galatasaray, Manchester City'de forma giyen Ederson'u gündemine almıştı.
31 yaşındaki Brezilyalı kaleci ile sözleşme detayları konusunda anlaşmaya varıldığı iddia edilirken bonservis konusunda Manchester City ile pazarlıkların son aşamaya geldiği kaydedildi.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Galatasaray cephesinden müjdeli bir haber geldi.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, konuk olduğu programda kaleci transferi hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.
'EDERSON 1-2 GÜNE SONUÇLANIR'
Manchester City forması giyen Ederson hakkında yöneltilen "1 hafta, 10 güne sonuçlanır mı?" sorusuna Cibara, "Yok o kadar süremez, 1-2 gün olabilir" şeklinde yanıt verdi.