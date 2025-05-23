Süper Lig’de 25. Şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’da şimdiden transfer çalışmaları başladı… Sarı kırmızılılarda gelecekler kadar gidecekler de merak ediliyor. Muslera ve Mertens ile sözleşme yenilemeyecek olan Galatasaray bu iki isim ile yolları ayıracak.

Sarı kırmızılılarda geleceği merak edilen bir diğer isim ise Zaniolo. Geçtiğimiz sezonu ACF Fiorentina'da kiralık geçiren İtalyan oyuncu, Galatasaray’a dönecek. Ancak kulübün planı, Zaniolo’yu yeniden kiralık olarak göndermek yönünde. Zaniolo kiralanması durumunda Galatasaray'a imza attığı günden bu yana 4. kez başka takımın formasını giyecek