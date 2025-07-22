Geçen sezon devre arasında Lens'ten transfer edilen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Frankowski sarı kırmızılılardan ayrılıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, devre arası transfer döneminde Frankowski'yi çok istemiş ve Polonyalı kanat bek oyuncusu kadroya dahil edilmişti. 30 yaşındaki oyuncu da Galatasaray'da forma şansı bulduğu maçlarda beklentileri karşılayamadı.
Okan Buruk'un yeni sezon planlarında bulunmayan Frankowski'nin takımdan ayrılması kesin gibi. Tecrübeli hoca sağ bek bölgesi için yeni bir isim talebinde bulundu.
Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray ve Rennes, Frankowski transferinde anlaşmaya yakın. Fransız ekibi Przemyslaw Frankowski'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun maaşını Rennes ödeyecek.